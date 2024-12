Lanazione.it - Settimo successo per l’Apuania. Vittoria a tavolino

La squadra avversaria non si presenta, scatta lache vuol dire anche ilin sette giornate per la squadra della Apuania Tennistavolo che milita nel campionato nazionale di serie B2, girone D. Con un altro 5-0 (il terzo della stagione, seppure a) tra le mura amiche i carraresi Matteo Petriccioli (nella foto), Edoardo Cremente e Daniel Ruben Gaybakyan non giocano contro gli avversari di turno, i veronesi del Colognola ai Colli, ma da regolamento incamerano i due punti in palio che consentono loro di restare in testa alla classifica del girone, di continuare a mantenere a due punti i piacentini del Cortemaggiore (che hanno perso l’unica partita proprio con) e di mantenere anche l’imbattibilità. Impeccabile il ruolino di marcia dei gialloazzurri al giro di boa del campionato: sette incontri disputati e sette successi, 35 partite vinte e 8 perse, 107 i set vinti e 44 quelli persi, 1495 i punti realizzati e 1044 quelli subiti.