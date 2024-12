Formiche.net - Secondo Cambridge, l’Intelligenza Artificiale potrebbe manipolarci. Ecco come

Un futuro inquietante si delinea all’orizzonte con l’emergere dell’“economia dell’intenzione”, un concetto esplorato dai ricercatori del Leverhulme Centre for the Future of Intelligence (Lcfi) dell’Università di. Questo nuovo paradigmaridefinire il modo in cui interagiamo con il mondo digitale, trasformando le nostre motivazioni e intenzioni in una valuta preziosa per aziende e inserzionisti.Fino ad oggi, la cosiddetta “economia dell’attenzione” ha dominato il panorama online, alimentando piattaformeFacebook e Instagram. Tuttavia, l’economia dell’intenzione promette di superarla, sfruttando strumenti basati sulper prevedere e manipolare le intenzioni degli utenti in tempo reale.Jonnie Penn, storico della tecnologia presso il Lcfi, “condividere la propria attenzione è stato il motore dell’economia digitale per decenni, ma il prossimo passo sarà trattare le nostre intenzioniuna nuova valuta, con rischi significativi per la libertà individuale e la concorrenza equa”.