Oasport.it - LIVE Conegliano-Vallefoglia 2-0, Coppa Italia volley femminile in DIRETTA: 11-8. Le venete vedono il traguardo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14-12torna a segnare con il primo tempo di Fahr.13-12 Block out di Bici. Con il cuoreriapre il set.13-11 MURO WEITZEL!13-10 Stavolta non riesce il preziosismo a Gabi.13-9 A segno il primo tempo di Weitzel.13-8 Primo tempo Fahr. Volano ora le.12-8 MURO HAAK!11-8 Contrattaccotrasformato dalla pipe di Zhu. Timeout.10-8 Diagonale profonda implacabile di Haak.9-8 Gabi riceve male ma si riscatta con un attacco da posto 4 non banale.8-8 Stavolta è brava Giovannini a piegare il muro avversario.8-7 Giovannini sbaglia la ricezione e ci pensa ancora Gabi.7-7 Nessun problema per la brasiliana Gabi.6-7 Block out di Bici.6-6 Meravigliosa la diagonale lunga con cui Gabi trova il contrattacco vincente.