Liam Payne cinque persone incriminate per la sua morte a Buenos Aires

, 30 dicembre 2024 – Sonoledalla giustizia argentina per ladel cantante britannico, caduto dal balcone di un hotel diin ottobre dopo aver consumato alcol e droghe. Tre sono accusate di omicidio colposo e negligenza: la direttrice dell'albergo Gilda Martin, il receptionist Esteban Grassi e l'amico della star 31enne Roger Nores. Indagati per la cessione di droga invece Ezequiel Pereyra, anche lui dipendente nell'hotel, e il cameriere Braian Paiz. Questi ultimi due sono stati presi in custodia cautelare, mentre gli altri sono stati lasciati liberi. A novembre l'ufficio del procuratore ha dichiarato che gli esami tossicologici avevano rivelato tracce di alcol, cocaina e un antidepressivo prescritto nel corpo di. L'autopsia ha stabilito che la causa del decesso è stata un "trauma multiplo" e un'"emorragia interna ed esterna", come conseguenza della caduta dal balcone dell'hotel.