Justin Baldoni l’accusa di molestie sessuali da parte di Blake Lively e la contromossa | L’attrice ha manipolato la realtà

Leggi su Open.online

«In oltre 30 anni di pratica, non ho mai visto questo livello di comportamento non etico intenzionalmente alimentato tramite manipolazione mediatica», a parlare è l’avvocato di, che in pratica annuncia che la battaglia legale trae il proprio assistito è solo all’inizio. Giorni fadivenuta famosa per la serie Gossip Girl ha denunciato il regista e attore peravvenute sul set di It Ends With Us, film del 2024 tratto dall’omonimo romanzo di Colleen Hoover. Ieri l’avvocato ingaggiato da, Bryan Freedman, ha annunciato una clamorosa controdenuncia. «Non parlerò di quando o quante cause stiamo presentando, ma quando presenteremo la nostra prima causa, sconvolgerà tutti coloro che sono stati manipolati per credere a una narrazione palesemente falsa.