Jimmy Carter | così il mondo saluta il presidente Usa che sapeva davvero unire l’America

Persino Donald Trump, uno che parla bene solo di se stesso, lo ricorda in modo positivo: “Con lui, abbiamo tutti un debito di gratitudine”. È la prova che, democratico, 39esimodegli Stati Uniti, deceduto ieri a Plains in Georgia a cento anni compiuti,: non solo come, che conobbe momenti difficili, ma pure come mediatore di pace e uomo di buona volontà. Sempre accanto alla moglie Rosalynn, scomparsa nel novembre 2023 a 96 anni,seppe risolvere crisi internazionali e contribuì ad alleviare sacche di disagio nell’Unione; e si meritòil Nobel per la Pace conferitogli nel 2002.Il più longevodi tutti i tempi,è stato l’ultimo inquilino della Casa Bianca del XX secolo ad andarsene: restano in vita solo i presidenti del XXI secolo, Bill Clinton che terminò il suo mandato nel 2001, George W.