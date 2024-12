Oasport.it - Dakar, perché non organizzare un’edizione anche in Australia? Una riflessione – provocazione in ottica futura…

Prima di addentrarsi nel presente articolo, il lettore deve entrare nell’di trovarsi di fronte a una semplice. Se vogliamo, quanto scritto nei paragrafi successivi a quello introduttivo, può essere letto come una. In ogni caso, bisogna avere un assetto mentale flessibile e capace di ragionare per ipotesi ed estremi.Non ci sono dubbi sul fatto che chi legge possa avere una mente aperta, in quanto interessato a un evento chiamato “” che però non tocca la capitale senegalese ormai da 18 anni. Il rally nato come “Parigi-” e assurto prepotentemente agli onori delle cronache negli anni ’80 per via del suo indiscusso fascino e della sua insita pericolosità, non è più tale da tre lustri.L’ultima vera “” si è disputata nel 2007. Dopodiché, in seguito all’annullamento dell’edizione 2008 per il timore di attentati terroristici, della “” è rimasto solo il nome.