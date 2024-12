Oasport.it - Calendario Mondiali pallamano 2025: orari giorno per giorno, tv, quando gioca l’Italia

Si svolgeranno in Croazia, Danimarca e Norvegia dal 14 gennaio al 2 febbraioi prossimidimaschile:torna are la manifestazioni iridata dopo aver superato le qualificazioni europee e sarà tra le magnifiche 32.La diretta tv della rassegna iridata sarà fruibile su Sky Sport, mentre la diretta streaming sarà a disposizione su Sky Go e NOW, mentre la diretta live testuale sarà fornita da OA Sport. Di seguito ildella manifestazione iridata ed i match del, i convocati delper le qualificazioni agli Europei 2026: 19 azzurri per le sfide a Spagna e SerbiaMartedì 14 gennaioGruppo B Italia-Tunisia 17:30Gruppo C Francia-Qatar 18:00Gruppo B Danimarca-Algeria 20:30Gruppo C Austria-Kuwait 20:30Mercoledì 15 gennaioGruppo E Portogallo-Stati Uniti 18:00Gruppo H Egitto-Argentina 18:00Gruppo A Cechia-Svizzera 18:00Gruppo D Paesi Bassi-Guinea 18:00Gruppo A Germania-Polonia 20:30Gruppo D Ungheria-Macedonia del Nord 20:30Gruppo E Norvegia-Brasile 20:30Gruppo H Croazia-Bahrein 20:30Giovedì 16 gennaioGruppo B Italia-Algeria 18:00Gruppo C Kuwait-Francia 18:00Gruppo F Spagna-Cile 18:00Gruppo G Slovenia-Cuba 18:00Gruppo C Austria-Qatar 20:30Gruppo F Svezia-Giappone 20:30Gruppo G Islanda-Capo Verde 20:30Gruppo B Tunisia-Danimarca 20:30Venerdì 17 gennaioGruppo A Cechia-Polonia 18:00Gruppo D Paesi Bassi-Macedonia del Nord 18:00Gruppo E Portogallo-Brasile 18:00Gruppo H Bahrein-Egitto 18:00Gruppo D Guinea-Ungheria 20:30Gruppo E Stati Uniti-Norvegia 20:30Gruppo H Croazia-Argentina 20:30Gruppo A Svizzera-Germania 20:30Sabato 18 gennaioGruppo F Spagna-Giappone 18:00Gruppo G Capo Verde-Slovenia 18:00Gruppo B Algeria-Tunisia 18:00Gruppo C Francia-Austria 18:00Gruppo B Danimarca-Italia 20:30Gruppo C Qatar-Kuwait 20:30Gruppo F Cile-Svezia 20:30Gruppo G Islanda-Cuba 20:30Domenica 19 gennaioGruppo A Polonia-Svizzera 15:30Gruppo E Brasile-Stati Uniti 18:00Gruppo H Argentina-Bahrein 18:00Gruppo A Germania-Cechia 18:00Gruppo D Macedonia del Nord-Guinea 18:00Gruppo D Ungheria-Paesi Bassi 20:30Gruppo E Norvegia-Portogallo 20:30Gruppo H Egitto-Croazia 20:30Lunedì 20 gennaioGruppo F Giappone-Cile 18:00Gruppo G Cuba-Capo Verde 18:00Gruppo F Svezia-Spagna 20:30Gruppo G Slovenia-Islanda 20:30PROGRAMMA: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMINGDiretta tv: Sky Sport.