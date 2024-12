Liberoquotidiano.it - C.sinistra: il 18 e 19 gennaio assemblea Libertà Eguale a Orvieto

Roma, 30 dic. (Adnkronos) - "Il 18 e 19ci ritroveremo acon l'associazionesul tema generale Idee per unadi Governo. Cosa dobbiamo, cosa vogliamo, cosa possiamo fare. Ci rivolgiamo, come sempre, all'intero centroper far maturare una moderna cultura liberale di Governo nell'orizzonte segnato dal conflitto tra democrazie e autocrazie”. Lo dichiara Stefano Ceccanti vice-presidente dell'Associazione.Sono previsti, tra la relazione iniziale di Claudia Mancina, l'intervento di Michele Salvati e le conclusioni del Presidente Enrico Morando alcuni focus particolari, tra cui un'intervista di Giorgio Tonini a Paolo Gentiloni. “Il conflitto tra democrazie e autocrazie – prosegue Ceccanti- comporta di prendere sul serio il tema di un'efficace difesa europea, fuori da qualsiasi forma di appeasement e di forme astratte di pacifismo.