Movieplayer.it - Abigail Breslin e Aaron Eckhart come Blake Lively e Justin Baldoni: "Frutto della mia immaginazione, dicevano"

Leggi su Movieplayer.it

non è l'unica attrice a subire le ripercussioni di una denuncia contro un collega, anchesi è lamentata pubblicamente del trattamento subito. Esporsi pubblicamente denunciando le molestie dei colleghi può recare danni alla propria immagine. Lo stiamo vedendo con la causa presentata dacontro il collega. Ma anche, star di Little Miss Sunshine, ha una storia da raccontare che riguarda il collega. L'attrice 28enne ha diffuso tramite social media un saggio in cui accusa il sistema di trattare le donne"capri espiatori" mentre il cattivo comportamento degli uomini viene scusato. Nell'articolo fa riferimento a "eventi recenti", allusione alle molestie subite dasul set di It Ends With Us. "Nella mia recente .