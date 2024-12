Sci di fondo Tour de Ski Dobbiaco 2024 2025 | Klaebo e Diggins concedono il bis nella mass start

Leggi su Sportface.it

Johannese Jessievincono le rispettive prove dellavalide per ilde Skidi sci diil bis dopo le strepitose vittoriesprint di ieri. Il fenomeno norvegese si imponegara maschile con il tempo di 38:24.4 grazie a un deciso attacco nel tratto finale, chiudendo davanti ai connazionali Erik Valnes (+0.6), Haavard Moseby (+1.2) e Martin Loewstroem Nyenget (+2.1). Harald Oestberg Amundsen, che si era messo a comandare il gruppo a una manciata di chilometri dal termine, ha invece terminato la gara in sesta posizione.La prova degli italianiBuon piazzamento tra i migliori dieci per Federico Pellegrino, migliore degli italiani in ottava posizione a +3.5. 25esimo Martino Carollo (+16.5), mentre Paolo Ventura, Elia Barp e Davide Graz hanno chiuso oltre la 35esima posizione, con Giovanni Ticco 48esimo.