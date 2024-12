Lettera43.it - New York, detenuto morto dopo essere stato picchiato dagli agenti

Stati Uniti sotto shock per l’ennesimo caso di violenze da parte degli. Robert Brooks, un afroamericano di 43 anniin un carcere di New, èdalle guardie penitenziarie. A documentare il pestaggio, avvenuto il 9 dicembre, sono state le body cam dei poliziotti coinvolti. I video mostrano Brooks ammanettato mentre viene trasportato di peso in una stanza per le visite mediche. Qui glil’hanno posizionato sul lettino e, mentre uno provava a infilargli qualcosa in bocca colpendolo con forza al volto, un altro lo prendeva a calci e pugni sulle gambe, all’inguine e al petto. Poi l’hanno agguantato per il collo della felpa e condotto in un angolo della stanza, contro il muro, dove sono proseguite le violenze. L’uomo, col volto ricoperto di sangue e il corpo inerme, ètrasportato in ospedale dov’è deceduto il giorno seguente.