Dilei.it - Michelle Hunziker incidente sulle Dolomiti con la figlia: “Si è rotta un dente”

Leggi su Dilei.it

Le vacanze dei Vip sono sempre particolarmente seguite, tanto da chi li apprezza quanto da chi li critica. Lo sa bene, che ha deciso di giocare d’anticipo e parlare in prima persona di una disavventura avvenuta a un membro della sua famiglia, suaSole. Un problema di certo fastidioso, che però è stato rapidamente risolto.rotto per SoleTutti gli esperti di gossip sono stati anticipati dalla diretta interessata.ha infatti svelato via Instagram il piccoloche ha visto coinvolta suaSole, nata dall’unione con Tomaso Trussardi. In vacanza in famiglia, la celebre conduttrice svizzera ha voluto calorosamente ringraziare il suo salvifico dentista, ancora una volta intervenuto in tempi rapidissimi.“Cura tutta la mia famiglia da quando ho 19 anni.