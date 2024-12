Il falso video dell’obitorio in prima linea delle forze armate ucraine

Leggi su Open.online

Circola ildi un presunto obitorio di soldati ucraini. La scena mostra un enorme deposito con centinaia di sacchi neri uno sopra l’altro. È presente una scritta in ucraino, che farebbe intendere una diffusione della clip da parte di qualche cittadino o militare per diffondere una presunta verità. In realtà, ilè precedente all’invasione del 2022.Per chi ha frettaIlnon riporta elementi utili per comprendere se sia stato registrato in Ucraina.La scena risulta pubblicata in diversi post datati 11 gennaio 2022, ossiadell’invasione del 2022.I post sono scritti in azero e fanno riferimento ai decessi dopo i disordini in Kazakistan del gennaio 2022.AnalisiIlviene accompagnato con la seguente descrizione:La situazione in uno degli obitorio in: i cadaveri dei militanti sono accatastati su quattro file.