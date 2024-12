Lanazione.it - Capodanno La Spezia, Jake La Furia accende la notte

La, 29 dicembre 2024 – Una grande festa, il 31 dicembre, in piazza Europa saluterà il 2024 e darà il benvenuto al 2025 alla. Organizzata dalla Tag srl di Umberto Bonanni per il Comune, inizierà alle 22 nell’importante location. Guest star della serata saràLa, pseudonimo di Francesco Vigorelli, uno dei rapper più apprezzati nel panorama musicale italiano e volto noto della televisione grazie alla sua partecipazione come giudice al talent show XFactor. Previste anche le performance di Emilio Simonini, uno dei dj più conosciuti della nostra provincia, che proporrà un energetico dj set. I festeggiamenti proseguiranno con i Killer Queen, gruppo di riferimento per i fan italiani dei Queen, riconosciuto da ‘We Will Rock You’ (official Italian Queen fan club) come ‘tribute band ufficiale’ per l’Italia.