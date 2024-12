Romadailynews.it - Capodanno a Roma: no ai botti, firmata l’ordinanza.

Arriva il “no” aper idi.Il sindaco di, Roberto Gualtieri, ha firmato un’ordinanza che vieta l’esplosione di fuochi d’artificio, petardi,, razzi e altri artifici pirotecnici durante le festività di, nello specifico dal 31 dicembre 2024 (mezzanotte e un minuto) fino al 6 gennaio 2025 (mezzanotte). Questa decisione è stata presa per motivi di sicurezza pubblica, con l’obiettivo di prevenire incidenti, incendi e disagi alla cittadinanza, in particolar modo in un periodo in cui il rischio di emergenze è più alto, considerando anche la presenza di persone vulnerabili, come anziani, bambini e animali domestici.Dettagli del:Divieto assoluto di utilizzo di materiali esplodenti:Il divieto include fuochi artificiali, petardi,, razzi, artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti, anche se venduti liberamente.