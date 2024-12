Thesocialpost.it - Campi Bisenzio, 17enne ucciso a coltellate: indagini in corso

Leggi su Thesocialpost.it

Un tragico episodio ha sconvolto, alle porte di Firenze, dove un ragazzo di 17 anni è statocon almeno cinquedurante una lite in strada. Il corpo dell’adolescente è stato ritrovato intorno alle 5:30 di questa mattina, suscitando immediato allarme.Leggi anche: Attraversa la strada e viene travolto: tragedia in pieno centro. Muore sul colpoI carabinieri stanno conducendoserrate per fare luce sull’accaduto. In queste ore vengono ascoltati amici e parenti della vittima nel tentativo di ricostruire le sue ultime ore di vita. Inoltre, gli investigatori stanno acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona dove è stato rinvenuto il corpo, nella speranza di ottenere elementi utili per identificare i responsabili.Leggi anche: “Difendeva la figlia”: ecco perché Roberto Guerrisi è statoSi cercano anche eventuali testimoni dell’aggressione, mentre proseguono le attività investigative per chiarire le dinamiche e il movente di questa drammatica vicenda.