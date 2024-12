Zonawrestling.net - AEW Worlds End: Kazuchika Okada vince il Continental Classic, ma per incoronarlo torna Kenny Omega

AEWEnd si apre con le semifinali per del.Semifinale 1: Will Ospreay vs Kyle Fletcher Ospreay e Fletcher di nuovo uno contro l’altro dopo il match di Full Gear con la grande vittoria di Fletcher. Si parte a ritmi alti, se le mosse di agilità non vanno a segno sono invece le chop a farlo. contendenti fuori dal ring, uno sgambetto di Fletcher ad Ospreay contro i gradoni d’acciaio provoca una fuoriuscita di sangue all’inglese.Fletcher prende la situazione in mano e si porta in vantaggio su Ospreay che però ha un comeback terminato con la Oscutter ma senza raggiungere il conto di tre. Hidden Blade di Fletcher, Hidden Blade di Ospreay ma non si riesce ancora are. Fletcher va quasi vicino alla vittoria con un Brainbuster prima e una elevated sit-out powerbomb poi ma Ospreay resiste.