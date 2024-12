Sport.quotidiano.net - Tennistavolo. Fine settimana grigio. Ma un 2024 vittorioso

Un bilancio in chiaroscuro per le squadre delVillaggio Lucca, nella settima giornata dai vari campionati. Ilsi è concluso con un pareggio, tre vittorie e sei sconfitte. Per quanto riguarda le serie nazionali, nel girone "B" di "A2", al termine di un match molto combattuto, i rossoneri riescono a conquistare un buon pareggio contro l’Antoniana Pescara per 3 a 3, con due punti di Di Fiore ed uno di Puppo. Nel girone "C" di "B1, nella sfida contro i marchigiani della Vita – Maitek arriva, invece, una sconfitta per 5 a 2. L’unica vittoria nelle serie nazionali arriva dal girone "C"" della "C", dove Lucca ha battuto di misura 5 a 3 l’Acsi Pisa, grazie ai due punti di Gherardi e Galli e a quello di Niccoletti. Per quanto riguarda le serie regionali sono arrivate due vittorie.