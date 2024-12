Biccy.it - Sofì dei Me Contro Te su Luì: “Quando ho pensato che fossi gay”

Sui MeTe in questi anni sono circolati rumor di ogni tipo e di recente al centro del gossip c’è finito Luì e il suo orientamento. Qualcuno ha dichiarato che lo youtuber non sarebbe etero e nell’ultima puntata del loro podcast, i MeTe hanno scherzato su queste voci.ha ammesso cheha conosciuto Luì dodici anni fa anche lei ha creduto che fosse gay, per poi ricredersi poco dopo. La 27enne ha poi aggiunto che se lei non fosse etero lo direbbe senza nessun problema.: “All’inizio pensavo chegay”.“Secondo me alcuni ti danno del gay intendendolo come offesa, ma offendono anche me, perché io sarei la tonta che non si è accorta di questo. Se tu dovresti avere una relazione segreta con un altro? Luì dì la verità, sei gay? A noi puoi dirlo, vabbè scherzo. Comunque sarà per il fatto che sei molto gentile che qualcuno hache sei gay.