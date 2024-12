Dilei.it - Re Carlo, l’arma segreta per salvare la Monarchia. Le previsioni Royal per il 2025

Il 2024 è destinato a passare alla storia come uno degli anni più difficili della Famiglia Reale. Un anno iniziato con l’assenza di Kate Middleton dalla scena pubblica, dall’annuncio dell’operazione, dalla diagnosi di cancro della Principessa del Galles e di Re. Ma laha sempre un piano in serbo per rimanere in piedi, un’armanon può mai mancare (ed è la stessa “roccia” della defunta Regina Elisabetta). Leper ildellaFamily inglese.di Re: Sophie, la Duchessa di EdimburgoA gennaio del, Sophie, la Duchessa di Edimburgo, compie 60 anni. Ed è leidi Re: negli anni, è diventata sempre più importante per la Famiglia Reale inglese (con un unico scandalo, ormai passato). Ha sposato il Principe Edoardo, e come coppia sono sempre stati molto accorti e rispettosi: il sostegno alle cause benefiche, l’atteggiamento caloroso e accogliente in pubblico, una Workinginstancabile, con impegni e attività importanti.