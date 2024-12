Biccy.it - Olivia Hussey, è morta la Giulietta di Zeffirelli

All’eta di 73 anni è, famosa attrice argentina (naturalizzata britannica) nota in Italia per il ruolo da protagonista nel Romeo e Giulietti di Franco, film che la portò alla vittoria di un David di Donatello come miglior attrice e un Golden Globe come attrice rivelazione del 1968. L’attrice lavorò con Francoanche nello sceneggiato televisivo Gesù di Nazareth del 1977, interpretando il ruolo di Maria. A dare la notizia della scomparsa dell’artista è stata la sua famiglia tramite un post pubblicato su Instagram.has passed away at 73. pic.twitter.com/umiNFL8Yno— Pop Crave (@PopCrave) December 28, 2024, l’annuncio dei suoi familiari.“È con profonda tristezza che annunciamo la scomparsa diEisley, che se n’è andata serenamente a casa circondata dai tutti i suoi cari il 27 dicembre.