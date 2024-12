Anteprima24.it - Meravigliosa, il percorso prosegue tra casette e castelli

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minutiIl presepe come prima via di fuga per il capo della Procura di Salerno, Giuseppe Borrelli e Dio come il primo degli artigiani che ci ha fatto unici per don Roberto Faccenda. Sono le due fotografie scattate attraverso i racconti del Natale che arricchiscono ildi, l’evento, promosso da Cna Salerno con Cciaa, Comune e Bottega San Lazzaro in corso di svolgimento a Piazza Sant’Agostino a Salerno. I mercatini artigianali, gli spettacoli e l’intrattenimento gratis per i bambini resteranno disponibili fino al 6 gennaio. L’atmosfera festiva ha aperto il cuore ai ricordi degli ultimi due ospiti dei racconti, pubblicati sui canali social dell’iniziativa: il capo della Procura che persegue i “cattivi” ha confessato di aver ricevuto da piccolo una calza di cipolle e carbone come punizione per delle marachelle e di aver utilizzato la scusa di andare a cercare i pastori per il presepe come escamotage per le prime uscite da adolescente.