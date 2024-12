Quifinanza.it - L’Inps cambia le procedure per la disabilità, parte la sperimentazione in 9 province

A partire da gennaioavvierà ladelle nuovedi accertamento per lain 9. Le nuove regole saranno valutate per tutto il 2025 e dal 2026 verranno estese a tutto il territorio nazionale. Si allunga l’elenco dei medici che possono inoltrare il primo certificato di malattia, madiventa l’unico certificatore della.L’intero procedimento di comunicazione aldadei medici viene poi digitalizzato per garantire una maggiore velocità delle, anche del versamento dell’eventuale pensione. Lo stato della propria richiesta rimarrà sempre a disposizione del cittadino attraverso il nuovo “Portale della“.LaInps sullaIl 2025 vedrà l’inizio di una nuovadelper quanto riguarda lae l’accertamento delle condizioni dei cittadini che richiedono il riconoscimento di questa condizione.