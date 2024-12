Spazionapoli.it - Kvara-David Neres, Conte rivela tutto: è successo in conferenza

Calcio Napoli ultimissime –instampa sul duoche potrebbe scendere in campo nella sfida di domani contro il VeneziaDa diverso tempo ormai che i tifosi del Napoli si chiedono del perchénon schieri in campotskhelia einsieme in campo, con il brasiliano che è partito indietro nelle gerarchie rispetto a Politano.Il cambio di modulo degli azzurri, ha portato all’esterno italiano ritagliarsi un ruolo più di copertura, cosa chesta cominciando ad imparare: per questo motivo, più volteha ribadito di come l’ex Benfica sia il sostituto ideale del talento georgiano.Insieme infatti, non si sono mai visti giocare. Nelle ultime ore però è giunta fuori una notizia importante: Politano ha un leggero stato influenzale che potrebbe non consentirgli di scendere in campo, in quanto non in perfetta forma.