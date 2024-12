Sport.quotidiano.net - Inzaghi presenta la Sampdoria: "Squadra forte, noi a Genova per vincere"

Leggi su Sport.quotidiano.net

Pisa, 28 dicembre 2024 - Il tecnico del Pisa Filippohato la partita di domani a, ultimo match del 2024 prima della sosta che perdurerà fino al 13 settembre. Di seguito le sue dichiarazioni. Analizziamo questa gara, il Pisa va a, una partita difficile, pochissimo tempo per prepararla. “E’ l’ultimo sforzo dell’anno, sappiamo di andare in un grande stadio contro unamoltoal di là della classifica. Lasappiamo il valore che ha, per cui dobbiamo prepararla al meglio. Speriamo di aver recuperato tutte le energie, domani mattina valuterò chi far giocare. E poi speriamo di fare una grande gara, perché come sempre in Serie B, soprattutto in un campo così complicato per, ci vuole al miglior Pisa”.Nelle ultime partite ha tenuto 8-9 undicesimi nellatitolare.