Thesocialpost.it - Influenza, boom di contagi tra Natale e Capodanno. Bassetti: «Ecco quando ci sarà il picco»

Leggi su Thesocialpost.it

L’ha iniziato a diffondersi durante le festività natalizie, un periodo in cui molti italiani si sono riuniti per celebrare ile si preparano per il. La situazione negli ospedali è in crescita, anche se non siamo ancora arrivati aldei. A fornire un’analisi dettagliata dell’andamento delle malattie stagionali è Matteo, direttore delle Malattie infettive presso il Policlinico San Martino di Genova.Leggi anche: Tragedia in Italia – Prima la lite, poi i colpi di pistola: il dramma sotto gli occhi di tutti«Sembra che l’stia prendendo piede, sebbene ilnon sia ancora stato raggiunto. Questo è del tutto prevedibile, considerando che nell’ultima settimana molte persone sono rimaste a casa per preparare la cena della Vigilia e il pranzo di