Il trailer di Superman è stupendo anche fatto con i Lego

Se qualcuno ha pensato di rifare ildel nuovocon inon c'è da stupirsi.Il primo video promozionale sul film che dovrebbe rilanciare il DC Universe ha avuto un impatto fortissimo, quasi epico sul pubblico non solo in termine di hype e conversazione creati sulle piattaforme dei social, main termini di views. Anzi, ha subito segnato un record realizzando un numero di treams che i film DC non avevano mai visto. Beh, certo. contiene ironia ed empatia, cose assolutamente nuove nell'ambito degli eroi DC.C'è chi si è innamorato di Krypto, l'amico a quattro zampe dell'uomo d'acciaio, per la prima volta in pelo e ossa sul grande schermo, piccoletto e con un orecchio storto, due dettagli che inteneriscono al primo sguardo. E c'è chi non ha apprezzato (ma perché??) il costume old-style con mutandoni del supereroe kryptoniano caduto sulla Terra, scelto per motivi che danno una diversa profondità al progetto.