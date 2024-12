Pronosticipremium.com - Calciomercato Roma, passi avanti del Fenerbahce per Hermoso: il Boca insiste per Paredes

Lasi avvicina al mercato di gennaio con l’intenzione di apportare modifiche significative alla rosa, cercando di risolvere alcune situazioni complicate e preparare una seconda metà di stagione più solida. I casi di Marioe Leandrosono emblematici delle strategie della società: il primo destinato a partire, il secondo invece sempre più centrale nei piani di Ranieri.Le ultime suin TurchiaIl difensore spagnolo, arrivato a Trigoria con aspettative elevate, non è riuscito a convincere e potrebbe essere uno dei principali sacrifici delladurante la prossima finestra di mercato. Secondo quanto riportato dal sito turco Fotomac, ildi José Mourinho è in pole position per il suo ingaggio. Il club turco, alle prese con un’emergenza difensiva a causa dei gravi infortuni di Oosterwolde e Becao, ha individuato nel centrale spagnolo il rinforzo ideale per la retroguardia.