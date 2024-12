Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, Michele Longobardi beccato con una famosa ragazza: chi è

L’ex tronista di, torna al centro dell’attenzione mediatica dopo il suo controverso addio al programma. Stavolta, una segnalazione arrivata a Deianira Marzano, lo immortala in compagnia di una celebre attrice. I dettagli sono svelati da un’osservatrice che hai due ragazzi insieme e ha voluto rendere tutto pubblico. Scopriamo insieme tutti i dettagli.news:avvistato in dolce compagniaIl 23 dicembre, una segnalazione ha scosso il web., noto per il suo recente allontanamento da, è stato avvistato in un noto centro commerciale napoletano. “Era in compagnia di una, molto nota per la serie Mare Fuori”, racconta la testimone che ha inviato foto e dettagli a Deianira Marzano. La location non lascia dubbi: il Maximall di Torre Annunziata, punto di riferimento dello shopping in Campania.