Lapresse.it - Un anno di Tv: da Conti e Carlucci a Insegno e Monteleone, top e flop del 2024

Leggi su Lapresse.it

Ilha il suo nuovo asso pigliatutto della tv generalista. Si tratta di Carlo. Tutte le sue apparizioni havuto un ottimo riscontro dal punto di vista degli ascolti. ‘Tale e Quale Show’ ha spesso vinto la prima serata con share superiore al 20% e ben oltre l’asticella dei 3 milioni di media spettatori. Nelha condotto per il 13°consecutivo i ‘Music Awards’, ha diretto e presentato ‘Lo Zecchino d’Oro’, è stato il presentatore scelto per la serata evento ‘Cento – Un secolo di servizio pubblico’. E sulla torta è arrivata la ciliegina finale: la direzione artistica del Festival di Sanremo. Anche lui come Amadeus ha scelto il Tg1 per annunciare i big in gara e rispetto al suo predecessore ha cambiato il regolamento rispolverando il titolo riservato alle Giovani Promesse.