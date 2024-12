Inter-news.it - Mkhitaryan fa 12! Arriva il riconoscimento da parte dell’Armenia

Dopo Ausilio, ancheha vinto un bellissimo. Il centrocampista dell’Inter premiato direttamente dalla sua Armenia.COMUNICATO – La Federazione ha reso noto il risultato delle votazioni per il premio di miglior giocatore dell’anno. Questa la nota: “La Federcalcio armena ha riassunto i risultati della votazione per il miglior calciatore armeno nel 2024. Dopo aver raccolto 87 punti, Henrikh, centrocampista dell’Inter italiana, è stato riconosciuto per la 12a volta il miglior calciatore. Tigran Barseghyan, il centrocampista della nazionale armena e dello Slovan Bratislava, ha preso la seconda posizione con 62 punti. Al terzo posto si è classificato Eduard Spertsyan, il centrocampista della nazionale armena e russa del “Krasnodar”, con 24 punti”.