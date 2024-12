Laprimapagina.it - Milano sotto assedio: provvedimenti di emergenza del prefetto, ma dov’è il sindaco Sala?

si prepara ad affrontare il Capodanno con un’operazione di sicurezza che non lascia spazio a compromessi. Ildi, Claudio Sgaraglia, ha firmato un provvedimento che, dal 30 dicembre 2024 al 31 marzo 2025, prevede il divieto di stazionamento per chi è molesto o ha precedenti penali, in particolare per reati come furti, rapine o traffico di droga. A essere coinvolte saranno le aree più delicate della città: piazza Duomo, la movida della Darsena e dei Navigli, nonché le stazioni di Porta Garibaldi, Rogoredo e Centrale. In queste zone, le forze dell’ordine avranno il potere di allontanare immediatamente chiunque rappresenti un pericolo per la sicurezza pubblica.Le forze dell’ordine potranno finalmente agire con maggior fermezza in queste aree, dove la sicurezza sembra un miraggio da troppo tempo.