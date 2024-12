Ilgiorno.it - Macchine Cnc. A lezione di legno

Sono aperte le iscrizioni per il corso di operatore addetto allea controllo numerico Cnc che si terrà a Meda per il settoree arredo. Il corso ha l’obiettivo di formare professionisti che sapranno eseguire, utilizzandoa controllo numerico, la lavorazione, costruzione, assemblaggio o revisione di un pezzo partendo dal, in base alle informazioni tecniche contenute nei disegni predisposti, e secondo gli standard definiti per la produzione. Il corso, della durata di 100 ore, si terrà dalle 19 alle 22. È richiesto un contributo di 600 euro. Come requisito d’accesso è richiesta la conoscenza del disegno meccanico. Durante le lezioni si affronteranno argomenti di tecnologia, elementi di tecnologia meccanica, normativa sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori in tutti i settori di attività privati o pubblici, elementi di disegno meccanico, caratteristiche attrezzi ed utensili meccanici,utensili a controllo numerico, processi di lavorazione.