Quotidiano.net - Il caso P.Diddy: il potere come minaccia e un regno che non si sgretola

Leggi su Quotidiano.net

C’erano tutti. “Le sue feste? L’evento dell’anno,” ricorda Paris Hilton.“Selvagge, con persone seminude ovunque,” aggiunge Khloe Kardashian in Keeping Up with the Kardashians. Dietro luci soffuse e champagne, Sean “” Combs, produttore musicale e imprenditore di successo, regnava incontrastato. Ma oggi, queldorato sisotto il peso di accuse sconvolgenti che rivelano un sistema calcolato dove il fascino del glamour mascherava un ambiente di controllo totalizzante. La denuncia presentata alla vigilia di Natale da Phillip Pines, ex collaboratore, ha gettato nuova luce su ciò che accadeva dietro le quinte delle “Wild King Nights”. Luci disorientanti, droghe somministrate senza limiti, iniezioni per sostenere ritmi estenuanti. Le indagini descrivono un modus operandi sistematico dove il bisogno umano di appartenenza e successo, unito al desiderio di approvazione, veniva sfruttato per ingabbiare.