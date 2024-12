Sport.quotidiano.net - Fermati da problemi fisici i due azzurri sulla via del recupero. Gianassi e Nieri pronti al rientro. La Sangio ritrova le sue pedine

Dopo quattro giorni di riposo concessi da Marco Bonura, lavannese tornerà ad allenarsi questo pomeriggio prima di un altro mini rompete le righe, previsto dal pomeriggio del 30 fino al primo dell’anno, in attesa di poter riprendere il campionato con la gara iniziale del 2025 che sarà disputata in casa contro il Figline. Non è da escludere che sia posticipata di 24 ore, anziché il 5 gennaio dovrebbe tenersi per l’Epifania ma soltanto nelle prossime ore arriveranno o meno conferme. Il programma di lavoro prevede seduta singola quest’oggi, doppia sia domani che domenica e un’amichevole, per il 30 mattina alle 11, a Grassina contro i rossoverdi di Marco Cellini partecipanti al campionato di Eccellenza. L’allenatore azzurro, per l’anno nuovo, ritroverà finalmente a tempo pieno due elementi che ha avuto con il contagocce nella prima parte di campionato, alludiamo all’esterno mancinoche ha giocato pochissime partite alla pari dell’attaccanteche, a Terranuova, si è rivisto in panchina dopo un’assenza di oltre un mese a causa di uno stiramento.