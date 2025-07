Delitto Garlasco Garante della Privacy blocca diffusione immagini autopsia Chiara Poggi

Nel cuore di Garlasco, la privacy di Chiara Poggi viene tutelata con fermezza: il Garante ha bloccato la diffusione online di immagini dell’autopsia, sottolineando l’importanza di rispettare la dignità e il dolore della famiglia. Un intervento deciso che mette in evidenza come la legge protegga non solo i diritti delle vittime, ma anche la sensibilità collettiva. La lotta contro la diffusione indegna prosegue, per garantire un’informazione responsabile e rispettosa.

Il Garante della Privacy ha adottato, d'ufficio e in via d'urgenza, un provvedimento di blocco nei confronti di un soggetto che sta rendendo disponibile online, a pagamento, un video contenente le immagini dell'autopsia di Chiara Poggi. Con lo stesso provvedimento, l'Autorità avverte i media e i siti web che l'eventuale diffusione delle immagini risulterebbe illecita in quanto in contrasto con le regole deontologiche dei giornalisti e la normativa privacy. Il Garante invita dunque "chiunque entri nella disponibilità di tali immagini, compresi i mezzi di informazione, ad astenersi dalla loro diffusione che - anche in considerazione della violenza esercitata nei confronti della vittima - lederebbe in modo gravissimo la sua dignità e quella dei suoi familiari". 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Delitto Garlasco, Garante della Privacy blocca diffusione immagini autopsia Chiara Poggi

In questa notizia si parla di: garante - privacy - immagini - autopsia

L’ultima mossa del Garante privacy per bloccare DeepSeek è una discutibile lettera ai provider - Il Garante della privacy compie un nuovo passo contro Deepseek, inviando una lettera ai provider dopo l'assenza di riscontri sul blocco del trattamento dei dati personali.

Dal Garante della Privacy stop alle immagini dell'autopsia di Chiara Poggi: "Un soggetto sta rendendo disponibile online, a pagamento, un video. Lesione gravissima della dignità della vittima e dei familiari" #ANSA Vai su X

Delitto #Garlasco. Disponibile online, a pagamento un video con le immagini dell'autopsia di Chiara Poggi. Il Garante Privacy ha adottato, d'ufficio e in via d'urgenza, un provvedimento di blocco nei confronti del soggetto responsabile della gravissima violazio Vai su Facebook

++ Garante Privacy, stop immagini autopsia Chiara Poggi ++; Garlasco, online video dell'autopsia di Chiara Poggi: Garante privacy blocca diffusione; Garante privacy blocca diffusione immagini autopsia Chiara Poggi.

Delitto Garlasco, garante privacy blocca diffusione immagini dell’autopsia di Chiara Poggi - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. msn.com scrive

Il Garante della Privacy: stop alle immagini dell'autopsia di Chiara Poggi - Interviene l'autorità: diffusione illecita, non possono essere utilizzate nemmeno dai media. Lo riporta rainews.it