Ilrestodelcarlino.it - Capodanno a Pesaro: niente botti, solo la Carrà. Piazza blindata, tutti i divieti

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 27 dicembre 2024 – Conto alla rovescia per ballare il “tuca tuca”, in, la notte di San Silvestro. Martedì 31 dicembre, dalle ore 23, la Dino Gnassi funky corporation band animerà l’ultima notte dell’anno, portando sul palco davanti alla Biosfera, il suo “Raffaellatribute show“. Ad interpretare lasarà la cantante Claudia Celi, sul mitico repertorio eseguito da Gnassi, pesarese, musicista internazionale e arrangiatore, noto per la lunga carriera in televisione, in trasmissioni culto come il Maurizio Costanzo Show. Prima e dopo il tributo alla, l’amministrazione comunale ha previsto djset con balera sotto le stelle fino all’1,30 per scaldare i muscoli in vista del. Le avvertenze da tenere a mente sono state decretate tramite tre ordinanze per cui, a causa dei preparativi per il veglione,del Popolo sarà ““ dalle 16.