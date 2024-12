Oasport.it - Canoa velocità, Gabriele Casadei: “Tacchini in barca mi dice una parola magica. Il fuoco non si è spento”

Leggi su Oasport.it

Nel nuovo appuntamento con Focus, trasmissione, andata in onda sul canale YouTube di OA Sport e condotta da Alice Liverani e Jacopo Perugini, è stato ospite, medaglia d’argento alle Olimpiadi di Parigi 2024 assieme a Carlonel C2 500 maschile della.Le sensazioni legate alla medaglia olimpica: “Questa medaglia è stata un po’ come un cerchio che si chiude. Io e Carlo abbiamo lavorato molto su questa, purtroppo in poco tempo, perché è unamolto giovane, che prepariamo da due anni solamente, mentre in genere gli altri equipaggi vengono preparati in tanto tempo. Noi abbiamo lavorato molto, ci abbiamo creduto tantissimo fin da subito, perché sapevamo che si poteva fare bene. Lavorando ogni giorno, con molta costanza, siamo riusciti a raggiungere questo obiettivo, ma non solo, anche l’anno prima Giochi Europei di Cracovia siamo riusciti a vincere, quindi siamo molto soddisfatti entrambi di questa, che sta andando bene e speriamo continui“.