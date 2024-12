Tvplay.it - Verratti ha detto sì, colpo a zero in Serie A

Marcopotrebbe tornare presto inA, come parametro. Un club del nostro campionato pensa a lui per rinforzarsiIl centrocampista di Pescara ha deciso di trasferirsi in Qatar dopo una lunga esperienza al PSG. Per ironia della sorte il classe ’92 non ha mai giocato nel massimo campionato italiano, militando solo inB con Zeman.hasì,inA (TvPlay – ANSA) Per lui l’esperienza nel calcio europeo è terminata troppo presto, visto che ormai da più di un anno milita nel campionato qatariota con la maglia dell’Al-Arabi. La Stars League gli va un po’ stretta e di sicuro non è conforme alle sue qualità. Quest’anno, finora, ha disputato 8 partite con un gol e due assist ed è sempre tra i migliori quando disponibile (ha avuto qualche problema fisico).