Tentato omicidio a Comunanza (Ascoli): l'uomo picchiato è in pericolo di vita, l'aggressore resta in carcere

), 26 dicembre 2024 –inil 40enne diaccusato diaggravato, lesioni personali,incendio, violenza privata e danneggiamento per una violenta aggressione a una coppia di anziani avvenuta aPiceno) il 23 dicembre scorso., arto dai carabinieri, è comparso davanti al giudice del tribunale diAnnalisa Giusti che ha respinto la richiesta di arresti domiciliari avanzata dalla difesa. Secondo il racconto della donna aggredita, il 40enne si era presentato in casa loro apparentemente per gli auguri natalizi, ma avrebbe rimproverato i due anziani per presunti ostacoli alla sua relazione con la loro figlia.avrebbe poi minacciato di dare fuoco al capannone e successivamente aggredito il marito, colpendolo gravemente alla testa e riducendolo in coma.