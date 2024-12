Feedpress.me - Muore a Natale in un incidente stradale. Il fratello ucciso alla vigilia delle feste 11 anni fa. Il tragico destino di Emilio Baria a Massa

Leggi su Feedpress.me

Si è trattato di un secondo terribileper la famigliadi Montignoso (Carrara) dove ieri pomeriggio si è consumata una tragedia . Nel primo pomeriggio di, il 44enne, meccanico, è infatti deceduto a seguito del violento impatto contro un muro a bordo del suo scooter in via Romana Est a Montignoso, a pochi passi da casa. Un impatto che non gli ha lasciato scampo..