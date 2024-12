Liberoquotidiano.it - Irama, un Natale all'insegna della solidarietà: con i City Angels al fianco dei senzatetto

Leggi su Liberoquotidiano.it

Unall'per il cantautore, vincitore di 53 dischi platino e 4 dischi d'oro, e amatissimo dalle nuove generazioni. L'artista ha accompagnato ie il loro presidente Mario Furlan per le vie di Milano distribuendo indumenti, biancheria e vestiti aiche vivono per le strade in queste notti di gelo. Lo stesso Mario Furlan si è detto molto contento dell'iniziativa dell'artista che ha chiacchierato con chi dorme all'addiaccio dando il suo sostegno anche emotivo e mostrando grande sensibilità e attenzione per chi vive in povertà ed è meno fortunato. I, tra cui Valentino (nel video), sono stati molto felici di ricevere un aiuto concreto e parole di conforto da un personaggio così famoso. Conc'era anche Elena Rose, cantante Venezuelana.