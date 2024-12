Pronosticipremium.com - Caccia all’esterno, nuova idea dal Friburgo: De Zerbi sfida la Roma

Periodo di feste, decisamente brevi però per i calciatori, che non possono perdere la concentrazione in una stagione che non aspetta nessuno.che sta provando ad uscire dalla melma grazie ad un Ranieri che, in una situazione sicuramente non semplice da gestire, ha riportato speranza nei cuori dai suoi ragazzi e in quelli di una tifoseria abbattuta dalla prima parte di anno. All’orizzonte la trasferta sul campo del Milan per chiudere il 2024 in bellezza, con una vittoria che manca in trasferta da circa 8 mesi.Poi sarà gennaio, un mese chiave tanto per il calcio giocato, che vedrà i giallorossi aprire l’anno con il derby della capitale, quanto per un mercato che si prospetta frenetico. Tanti i temi caldi in chiave, da Raspadori come vice Dovbyk ad un difensore centrale in più, fino alle possibili uscite di Pellegrini ed Hermoso, ma il tutto partirà con ladestro.