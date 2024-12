Lanazione.it - Un bianco Natale. Dall’Abetone all’Amiata, dove trovare la neve in Toscana

Firenze, 24 dicembre 2024 – Uncaratterizzato dal freddo, la montagna imbiancata, ma anche sole. In questi giorni di feste, in tanti hanno preso l’auto per andare a fare una gita fuori porta alla ricerca della. Magari con i bambini, per portarli a giocare e divertirsi. Oppure, anche per andare qualche giorno a sciare o a fare trekking nei boschi coperti da uno stupendo velo. Sono tante le localitàsi puòlain. All’Abetone e nella Montagna pistoiese, per esempio. “La temperatura è diversi gradi sotto zero – ci ha raccontato Giampiero Danti, direttore della Società Abetone Funivie – e ci mette in condizioni di aumentare il manto sulle piste. Il comprensorio è aperto al 90% e lo sarà fino al prossimo anno. Attualmente sono aperti il Pulicchio, i raccordi con l’ovovia, il collegamento Selletta Ovovia, tutti quelli con la Val di Luce, la Selletta è perfettamente a posto dopo i collaudi e possiamo garantire giornate eccellenti con un’ottima”.