Calciomercato.it - La Juve e Thiago Motta non cambiano idea: c’è un piano per Douglas Luiz | CM.IT

Leggi su Calciomercato.it

Il centrocampista brasiliano è stato finora il flop dell’ultimo mercato dellantus: ecco le intenzioni del club bianconero per l’ex Aston VillaLantus si è rimessa in carreggiata dopo la sofferta vittoria sul campo del Monza, tornano al successo pieno in campionato dopo quattro pareggi consecutivi.(LaPresse) – Calciomercato.itDecisivi in Brianza il jolly McKennie e il ritrovato Nico Gonzalez, quest’ultimo fondamentale per dare il cambio di passo alla formazione di. L’assenza dell’ex Fiorentina ha pesato tanto nelle rotazioni del tecnico italo-brasiliano, che adesso dovrà trovare la chiave giusta in campo per farlo convivere con le altre punte di diamante della ‘Vecchia Signora’. Anche Koopmeiners ha alzato i giri del motore arretrando in mediana, con il pericolo scampato per l’olandese che dovrebbe tornare disponibile già domenica nello scontro Champions con la Fiorentina dopo il fastidio all’adduttore accusato all’U-Power Stadium.