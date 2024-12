Gamberorosso.it - Crêpes senza glutine: un secondo piatto perfetto per le feste

Leggi su Gamberorosso.it

Ledi ceci sono una base neutra da poter arricchire come si desidera. Per lemi piace giocare con contrasti e consistenze quindi ho scelto di portare in tavola verdure croccanti e agrodolci che saranno una sorpresa. Le “smashed potatoes” sono un comfort food che coccola l’ospite e intinte nella panna acida diventeranno indimenticabili.di ceci con verdure agrodolci, smashed potatoes al prezzemolo e crema di panna acida: la ricettaIngredientiPer le(4/5)120 g farina di ceci250 ml acqua2 cucchiai olio extra vergine d’olivaSale e pepe a piacerePer il ripieno1 cespo di broccolo5 carote1 cipolla rossa2 cucchiai zucchero di canna3 cucchiai aceto di mele1 cucchiaio salda di soiaAcqua q.bFormaggio spalmabile ()Smashed potatoes5/6 patate piccole da mangiare con la buccia1 mazzetto di prezzemoloPangrattato a piacereOlio extra vergine d’oliva q.