Tg24.sky.it - Caltanissetta, cento trattori per un albero di Natale

Leggi su Tg24.sky.it

100 agricoltori hanno raggiunto la zona di Pian del Lago per celebrare ilcon un’idea suggestiva: undicome simbolo dell'importanza dell’agricoltura e della resilienza della comunità locale. L'idea è venuta ad un agricoltore nisseno, Michele Vitale, che ha messo insieme la passione e l'impegno di numerosi agricoltori locali. Il risultato è stato unstraordinario, capace di catturare l’attenzione e la curiosità di residenti e visitatori. Non solo un simbolo natalizio, ma un richiamo al valore del lavoro condiviso per affrontare le difficoltà che segnano il settore agricolo, come la crisi idrica che ha colpito duramente la Sicilia. “È stato un evento emozionante, reso possibile grazie alla partecipazione di tanti, dall’amministrazione comunale alla comunità.