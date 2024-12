Sport.quotidiano.net - Robur: anno 2024 dal doppio volto. Fino ad ottobre gioie, poi tanti dolori

Leggi su Sport.quotidiano.net

Si è chiuso così, con una sconfitta ildella. Un, sportivamente parlando, esaltante: prima è arrivata la splendida vittoria del campionato di Eccellenza, al termine di una cavalcata eccezionale, priva di sconfitte e colma solo di gioia; poi l’inizio della nuova stagione, in Serie D, scoppiettante, con i bianconeri che hanche guardato tutti dall’alto.abbonati (oltre 1300), tanto entusiasmo, almenoal maledetto derby con il Livorno: è da quella sconfitta, peraltro immeritata, che è iniziato il periodo nero del. A ridosso dall’entrata in società del ‘team’ svedese (a fine settembre), con Simone Giacomini che ha ceduto il 91 per cento delle quote, la squadra è incappata in prestazioni e risultati altalenanti, perdendo mano a mano posizioni.