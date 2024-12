Ilfattoquotidiano.it - “Più di un’impresa su tre sta valutando di ridurre la produzione o delocalizzare”. La crisi tedesca vista dall’interno

Nel 2024 il pil della Germania diminuirà per il secondo anno consecutivo. Sempre più imprese valutano la delocalizzazione della: qualche settimana fa ha fatto scalpore l’indiscrezione che Volkswagen starebbe considerando di trasferire in Messico le linee produttive della Golf. “L’economiaè in una profondastrutturale”, spiega al fattoquotidiano.it Volker Treier, responsabile del commercio estero della Camera di commercio e industria(Deutsche Industrie und Handelskammer).In Germania è in corso una deindustrializzazione? Quante aziende hanno lasciato il Paese quest’anno e quante sono fallite?Il calo della domanda interna ed estera, i costi elevati dell’energia e della manodopera qualificata, i notevoli oneri fiscali e burocratici mettono sotto pressione le prospettive commerciali e la situazione finanziaria.